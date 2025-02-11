В Санкт-Петербурге более 20 тыс человек уже пользуются «Подорожником»

В Санкт-Петербурге более 20 тысяч человек уже используют виртуальный «Подорожник» для оплаты проезда в общественном транспорте. Директор «Организатора перевозок» Денис Усанов рассказал, что работа над усовершенствованием приложения почти завершена, и его запуск ожидается в ближайшее время, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В этом году планируется добавить возможность загружать льготные проездные в приложение. На первом этапе будет доступен только обычный проездной, а льготные проездные планируют интегрировать до конца года, что позволит школьникам и студентам продлевать их через смартфон, минуя кассы.

Тестирование приложения началось осенью прошлого года. Пользователи смогут пополнять проездные, оплачивать проезд, прикладывая телефон к валидаторам в транспорте, и следить за временем действия пересадочного тарифа. Приложение доступно в RuStore для Android и AppStore для iPhone.

«Подорожниками» в прошлом году пассажиры оплатили 673 миллиона поездок — 38,8 процента от общего количества», — добавил эксперт.

Также банковскими картами оплачено 325 миллионов поездок, а 39,2% составили поездки льготников. Наличными пользовались лишь 25,6 миллиона раз.