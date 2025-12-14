В Самаре внепланово посадили самолет Москва-Пхукет
Воздушное судно, летевшее из Москвы в Пхукет в Таиланде, экстренно посадили в аэропорту Самары. Одному из пассажиров резко поплохело, рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта города.
Воздушное судно встречали сотрудники скорой помощи. Пассажиру оказали помощь врачи. Затем его госпитализировали.
Пассажиров отвезли на аэровокзал. Самолет готовится продолжить полет до места назначения.
