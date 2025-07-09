В Рузском округе завершают ремонт дорог по нацпроекту

В Рузском муниципальном округе завершается ремонт порядка 11 км региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Благодаря ремонту 6 участков повысится комфорт и безопасность передвижения порядка 80 тысяч жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас специалисты „Мосавтодора“ занимаются устройством покрытия на последнем участке ремонта по нацпроекту протяженностью 3,3 км, ведущего из деревни Колодкино по направлению к деревне Симбухово Наро-Фоминского округа», — отметили в ведомстве.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в городской черте специалисты завершили ремонт 500 метров ул. Верхне-Зарецкой в Рузе — двухполосная дорога ведет к жилым домам и местному скверу. Здесь укрепили обочины и нанесли разметку.

А для удобства жителей малых населенных пунктов дорожники заменили более 7 км асфальтобетонного покрытия на дороге «М-9 „Балтия“ — Онуфриево — Орешки», позже здесь нанесут разметку: четыре участка ремонта проходят через деревню Денисиха, между деревней Сафониха и селом Онуфриево, от остановки «Сады» до остановки «Углынь», а также у остановки «Развилка-1».

На муниципальной сети отремонтировали уже половину участков из планируемых к ремонту — на 18 участках из 36 устроили покрытие. Так, покрытие обновили на улицах Пролетарской и Заводской в поселке Дорохово, улице Пионерской и Интернатовском переулке в рабочем поселке Тучково, улицах Российской и Советской и переулке Володарского в городе Рузе — рядом с переулком расположены районная больница и Покровская церковь. Ремонт продолжается на дорогах в деревнях Нестерово и Волково, селах Новое и Богородское и на других участках.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.