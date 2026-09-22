В Рузском округе восстановили дорогу в деревне Ватулино

Дорожные службы восстановили подъезд к частным домам на улице Тихой в деревне Ватулино Рузского округа, поврежденный во время газификации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В деревне Ватулино Рузского муниципального округа восстановили подъезд к частным домовладениям на улице Тихой. Во время масштабных работ по газификации населенного пункта тяжелая техника повредила грунтовое покрытие дороги.

Специалисты дорожной службы отсыпали проблемный участок асфальтной крошкой. Подъезд к домам выровняли и подготовили к эксплуатации.

«Специалисты дорожной службы выехали на место и провели отсыпку проблемного участка асфальтной крошкой. Сейчас подъезд к домам полностью восстановлен — дорога выровнена и готова к эксплуатации», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин прокомментировал, что теперь у жителей Ватулино есть газ и отремонтированная дорога.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.