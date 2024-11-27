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В Рузе водителей проверят на трезвость и соблюдение правил перевозки детей

В декабре сотрудники Госавтоинспекции Рузского городского округа проведут еженедельные оперативно-профилактические рейды. Их главная цель — не поймать как можно больше нарушителей, а предупредить возможные дорожно-транспортные происшествия, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Акция «Нетрезвый водитель» — это массовая проверка водителей на предмет управления автомобилем в состоянии опьянения. Акция «Ребенок-пассажир» — пресечение таких нарушений, как перевозка детей без специальных удерживающих устройств или неправильное их использование.

При проведении рейдов инспекторы ДПС используют метод «тотальной проверки», задача которого заключается в том, чтобы проверить как можно больше водителей на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени.

Госавтоинспекторы рекомендуют использовать средства аудио- и видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.