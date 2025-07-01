В Рузском округе продолжается капремонт объездной дороги в поселке Тучково

Как пояснили в администрации Рузского муниципального округа, это необходимо для проведения работ по укреплению склона, который был размыт после недавних дождей.

Также специалисты проводят комплекс мероприятий по укреплению склона, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Эти работы включают в себя установку дополнительных укреплений и стабилизацию грунта.

В связи с проводимыми работами движение транспорта по объездной дороге остается закрытым. Завершение всех работ и открытие дороги планируются в 2026 году. Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев попросил жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать осторожность.

«Мы понимаем, насколько важно для всех жителей иметь удобный и безопасный доступ к объездной дороге. Ваше терпение и поддержка очень ценны для нас», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.