В Рузском округе отремонтируют 40 муниципальных дорог в этом году

В текущем году в Рузском округе запланирован ремонт асфальтового покрытия на 40 муниципальных дорогах. В данный момент подрядчик уже приступил к фрезеровке на улице Лебеденко в поселке Тучково участка дороги протяженностью 440 м, неудовлетворительное состояние которого неоднократно отмечали местные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данная дорога очень важна для жителей поселка, так как ведет к ряду многоквартирных домов. В администрации Рузского муниципального округа подчеркнули, что план по ремонту формировался исключительно на основании запросов населения.

«Покрытие на этой дороге было действительно в плачевном состоянии. Жители очень просили решить проблему с многочисленными ямами. После снятия старого асфальта, рабочие положат здесь новый. Стоит отметить, что площадь ремонтируемого участка составляет 4 450 кв. м», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Аналогичные работы в скором времени начнутся и в других населенных пунктах муниципалитета.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.