В Рузском округе отремонтировали две дороги и продолжают ремонт третьей

На региональной дороге «Руза — Воронцово — Тетерино» в Рузском округе продолжаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники заменят 8,5 км покрытия на участке дороги от Ярославского переулка в городе Руза по направлению к местечку Воронцово в Можайском округе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«После завершения работ проезд к больнице, школам, автостанции, паркам, дому культуры, церквям, санаторию-профилакторию и уникальному археологическому памятнику «Рузский Кремль», а также к малым населенным пунктам станет удобнее для 63 тыс. жителей и гостей округа», — пояснили в ведомстве.

Для комфортного передвижения автомобилистов укладку нового покрытия выполнят с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки. После специалисты укрепят обочины и нанесут разметку на отремонтированном участке.

«Ранее специалисты «Мосавтодора» обновили покрытие на двух дорогах в Рузе: улице Солнцева — одной из центральных дорог города, где расположены музей милиции, краеведческий музей, Воскресенский собор, а также „Подъезд к санаторию ‚Русь‘“ — это участок Волоколамского шоссе от Социалистической улицы до 15 дома, где находятся Георгиевский пруд, медучилище, школа № 3, центр культуры и искусств», — добавили в ведомстве.

Также дорожники планируют заменить порядка 1,4 км дорожного полотна на путепроводе через железнодорожные пути в пос. Тучково. Всего в округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом сезоне отремонтируют 13 км покрытия на 4 участках дорог.

На муниципальной сети уже отремонтировали 10 дорог из планируемых 13, в том числе улицы Ульяновскую, Новую, Говорова в черте города Рузы, дороги в деревнях Глухово, Грибцово, Волынщино, Иволово, Усадково и ул. Мира в п. Дорохово и ул. Проезжую в п. Тучково. Также дорожники запланировали капитальный ремонт 4,5 км объездной дороги в западной части п. Тучково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.