В Рузском муниципальном округе прошел профилактический рейд «Ребенок‑пассажир»

В Рузе сотрудники ДПС провели специальное профилактическое мероприятие, нацеленное на предупреждение нарушений правил перевозки детей в автомобилях. Рейд под названием «Ребенок‑пассажир» был организован с целью повышения безопасности юных участников дорожного движения и профилактики ДТП с их участием, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе мероприятия инспекторы дорожно‑патрульной службы останавливали транспортные средства для проверки соблюдения водителями требований административного законодательства. Особое внимание уделялось наличию и правильному использованию детских удерживающих устройств — автокресел и бустеров, соответствующих возрасту, весу и росту ребенка.

Полицейские не ограничивались только контролем: каждому водителю они вручали тематические информационные листовки. В них наглядно разъяснялись правила безопасной перевозки детей, а также приводились сведения о мерах ответственности за нарушение ПДД. Инспекторы устно напоминали автомобилистам о необходимости строго следовать установленным нормам — ведь от этого напрямую зависит безопасность маленьких пассажиров.

Госавтоинспекция обращается к родителям и всем водителям: безопасность детей — высшая ценность. Внимательность и ответственность на дороге способны предотвратить трагедии и сохранить жизни.

«Помните: соблюдение правил перевозки детей — не формальность, а важнейшее условие их защиты в пути,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

