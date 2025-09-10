В Рузском муниципальном округе отремонтируют еще две дороги

Значительное обновление дорожной инфраструктуры запланировано в Рузском муниципальном округе. В ближайшее время начнутся ремонтные работы на двух важных участках дорожной сети, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первый участок включает автодорогу, соединяющую деревню Марково с деревней Хрущево. Второй участок продолжает маршрут от деревни Хрущево до деревни Ожигово. Оба участка являются важными транспортными артериями для местных жителей.

Общая протяженность ремонтных работ составит 4,592 километра. Начало работ запланировано на 15 сентября текущего года.

Текущий ремонт направлен на повышение качества дорожного покрытия и обеспечение безопасности движения. В результате проведенных работ проезд по обновленным участкам станет более комфортным и безопасным для всех участников дорожного движения.

Администрация Рузского муниципального округа обращается к жителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ. Все необходимые меры будут приняты для минимизации помех в движении транспорта.

Реализация проекта является частью комплексной программы по развитию дорожной инфраструктуры округа. Ремонтные работы направлены на создание современной и безопасной транспортной сети, отвечающей потребностям жителей и гостей района.

«Завершение работ позволит существенно улучшить качество дорожного покрытия и обеспечить комфортное передвижение по указанным маршрутам,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.