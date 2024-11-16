В Рузе установили быструю зарядную станцию для электромобилей

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В Подмосковье построят 233 зарядных станции для электромобилей

В Рузе установили быструю электрозарядную станцию мощностью 150 кВт для электромобилей, сообщили в пресс-службе округа.

На станции одновременно смогут заряжаться два электромобиля. Устройство оснащено разъемами для машин отечественного и китайского производства.

Всего в Подмосковье построят 223 станций.. В этом году новые зарядные станции появятся в городских округах Солнечногорск, Домодедово, Шатура, Луховицы, Ступино, Воскресенск, Клин, Серебряные пруды.

Проект по открытию сети зарядных станций реализуется компанией «Россети Московский регион» при поддержке министерства энергетики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.