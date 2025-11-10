В Рузе стартует модернизация остановочного комплекса

сегодня в 16:48

10 ноября в городе Руза начнутся работы по обновлению остановочного комплекса. Современный остановочный павильон появится напротив здания администрации, заменив устаревшую конструкцию, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Масштаб реконструкции предусматривает полный демонтаж старого остановочного павильона с последующей установкой нового, современного комплекса. Обновленная остановка станет более комфортной для ожидания общественного транспорта и значительно улучшит качество обслуживания пассажиров.

Время начала работ запланировано на 13:00. Организаторы проекта уделили особое внимание организации процесса таким образом, чтобы не создавать неудобств для пассажиров общественного транспорта.

Комфортная среда — главный приоритет при проектировании нового остановочного комплекса. Современный павильон будет оснащен всем необходимым для комфортного ожидания транспорта, включая удобные места для сидения и защиту от погодных условий.

Городской транспорт продолжит движение согласно установленному расписанию. Все работы будут проводиться с учетом бесперебойного транспортного сообщения, что позволит избежать неудобств для пассажиров.

Развитие инфраструктуры города Руза продолжается активными темпами. Обновление остановочного комплекса — это очередной шаг к созданию современной городской среды и повышению качества жизни горожан.

Администрация Рузского муниципального округа призывает жителей с пониманием отнестись к временным изменениям, связанным с проведением работ. После завершения реконструкции остановка станет еще одним элементом комфортной городской среды.

«Прошу жителей обратить внимание на проведение работ и с пониманием отнестись к временным изменениям,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.