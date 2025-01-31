В Рузе проводится профилактическое мероприятие «Такси»

Рейды направлены на снижение уровня аварийности при перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, а также повышение безопасности таких поездок. Кроме того, на контроле у автоинспекторов — профилактика правонарушений, совершаемых водителями такси.

Также автоинспекторы напоминают таксистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима, рассказывают о пагубном воздействии алкоголя. Водителям разъясняют, что вождение в состоянии опьянения — это угроза как для них самих, так и для окружающих участников дорожного движения, вручают информационные памятки по ПДД.

Подобные рейды помогают предотвратить правонарушения со стороны водителей и напоминают им о важности соблюдения ПДД, скоростного режима и отказа от алкоголя за рулем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.