В Рузе проводится профилактическое мероприятие «Такси»
Фото - © Госавтоинспекция Рузского муниципального округа
До конца недели на территории Рузского муниципального округа сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Такси», сообщает пресс-служба администрации округа.
Рейды направлены на снижение уровня аварийности при перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, а также повышение безопасности таких поездок. Кроме того, на контроле у автоинспекторов — профилактика правонарушений, совершаемых водителями такси.
Также автоинспекторы напоминают таксистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима, рассказывают о пагубном воздействии алкоголя. Водителям разъясняют, что вождение в состоянии опьянения — это угроза как для них самих, так и для окружающих участников дорожного движения, вручают информационные памятки по ПДД.
Подобные рейды помогают предотвратить правонарушения со стороны водителей и напоминают им о важности соблюдения ПДД, скоростного режима и отказа от алкоголя за рулем.
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