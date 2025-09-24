В Рузе прошел профилактический рейд на железнодорожной станции Дорохово

В ходе рейда специалисты уделили особое внимание профилактике нарушений правил безопасности. Пассажирам были розданы информационные листовки, а также проведены подробные профилактические беседы о правилах поведения на железной дороге.

Результаты работы показывают высокую эффективность регулярных профилактических мероприятий. Благодаря систематическому проведению подобных акций удается значительно снизить количество случаев травматизма граждан вблизи железной дороги на территории региона.

Важность совместных усилий администрации, специалистов и волонтеров трудно переоценить. Каждый такой рейд — это реальный вклад в сохранение жизней и здоровья граждан. Координация действий всех участников позволяет достичь максимального эффекта в обеспечении безопасности на железнодорожных объектах.

Администрация Рузского муниципального округа подчеркивает свою приверженность вопросам безопасности и планирует продолжение подобных мероприятий, а также призывает всех жителей быть внимательными и строго соблюдать правила поведения вблизи железной дороги.

«Совместные усилия администрации, специалистов и волонтеров дают реальные плоды в деле обеспечения безопасности жителей. Каждый такой рейд — это вклад в сохранение жизней и здоровья граждан», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.