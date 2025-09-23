В Рузе прошел масштабный рейд по безопасности дорожного движения

Совместная операция администрации Рузского муниципального округа, волонтеров и сотрудников Госавтоинспекции прошла в городе Руза 22 сентября. Мероприятие было направлено на повышение безопасности на дорогах и профилактику нарушений ПДД, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной акцент в ходе рейда был сделан на работе как с водителями, так и с пешеходами. Специалисты провели комплексную проверку соблюдения правил дорожного движения всеми участниками движения.

Профилактическая работа включала в себя не только контроль за соблюдением ПДД, но и проведение разъяснительных бесед. Особое внимание было уделено распространению информационных материалов о безопасности на дорогах.

Результативность мероприятия проявилась в повышении культуры поведения участников дорожного движения и снижении риска дорожно-транспортных происшествий. Совместные усилия всех участников рейда позволили достичь значимых результатов в укреплении дорожной безопасности.

Администрация округа подчеркивает свою приверженность вопросам безопасности дорожного движения и планирует продолжение подобных мероприятий. Руководство призывает всех участников дорожного движения к внимательности и строгому соблюдению правил.

Важность подобных мероприятий трудно переоценить, ведь они напрямую влияют на безопасность жителей округа и способствуют формированию ответственного отношения к дорожным правилам.

«Администрация округа продолжит работу по обеспечению безопасности дорожного движения и призывает всех участников движения быть внимательными и соблюдать ПДД,» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион». «Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.