В Рузе юным жителям рассказали о правилах безопасности на дорогах
Фото - © Рузская центральная библиотека
В Рузской центральной библиотеке прошла встреча с воспитанниками детского сада № 3. Библиотекарь провела интерактивное занятие на тему «Безопасность пешехода», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На уроке обсудили правила дорожного движения, рассказали о световозвращателях на одежде — важно быть заметным на улице, сыграли в игру «Светофор» и посмотрели одну из серий мультфильма «Три кота», которая увлекла маленьких зрителей.
Особенно детям понравилось расставлять дорожные знаки на интерактивной панели. Все маленькие гости пообещали всегда соблюдать правила дорожного движения и безопасности. Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.