В Рузе юным жителям рассказали о правилах безопасности на дорогах

В Рузской центральной библиотеке прошла встреча с воспитанниками детского сада № 3. Библиотекарь провела интерактивное занятие на тему «Безопасность пешехода», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На уроке обсудили правила дорожного движения, рассказали о световозвращателях на одежде — важно быть заметным на улице, сыграли в игру «Светофор» и посмотрели одну из серий мультфильма «Три кота», которая увлекла маленьких зрителей.

Особенно детям понравилось расставлять дорожные знаки на интерактивной панели. Все маленькие гости пообещали всегда соблюдать правила дорожного движения и безопасности. Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.