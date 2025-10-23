В России в два раза вырос спрос на водителей грузового транспорта

Крупные российские компании начали готовиться к Черной пятнице за несколько месяцев. Аналитики сервисов «Авито Услуг» и «Авито Подработки» провели исследование, чтобы оценить динамику спроса на логистические услуги и работников в сфере вождения грузового транспорта в третьем квартале 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года. Выяснилось, что спрос на услуги водителей грузового транспорта вырос в два раза. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

Поиск специалистов

В III квартале 2025 года отмечается, что компании проявили повышенный интерес к услугам специалистов, занимающихся логистикой, в сравнении с тем же временем годом ранее. Больше всего компании интересовало международное направление: потребность в экспертах по организации международных перевозок возросла почти на 20%. Кроме того, на 10% увеличилось число запросов на услуги логистов и диспетчеров, обеспечивающих сопровождение грузоперевозок внутри городов.

Эти специалисты оказывают помощь бизнесу в оптимизации транспортных схем, подбирая наиболее эффективные маршруты и типы транспортных средств, оценивая время и стоимость доставки, осуществляя контроль над документацией и логистической цепочкой на всех этапах.

«Осенью компании традиционно готовятся к пиковому сезону поставок перед Черной пятницей. В этом году интерес к профессиональной организации международных перевозок вырос почти на 20%», — отметила руководитель категории «Транспортные услуги» на платформе о поиске услуг Евгения Лазарев.

О зарплатах водителей

Возрос спрос и на подработку водителей. В масштабах всей России вакансия водителя грузовика стала одной из самых востребованных с точки зрения роста спроса — потребность компаний в привлечении таких сотрудников на условиях подработки увеличилась более чем в два раза (+106%), а средний уровень предлагаемой заработной платы составил примерно 78 635 руб./мес.

В число регионов-лидеров по темпам роста спроса на водителей грузового транспорта вошла Саратовская область, где количество предложений о подработке увеличилось почти втрое (+161%), а оплата за частичную занятость на данной позиции в среднем достигала 90 264 руб./мес. Существенный рост также зафиксирован в Тульской области (+161%), где водители грузовиков в среднем могли рассчитывать на 75 397 руб./мес. при неполной занятости. Помимо прочего, в список вошла Самарская область с ростом спроса в 2,5 раза (+154%), где водителям грузового транспорта за частичную занятость в среднем предлагали 92 543 руб./мес.

«Водители и курьеры — одна из опор логистики: они обеспечивают своевременную доставку. По данным сервиса, в III квартале по России спрос бизнес-заказчиков на эту группу профессий вырос почти на четверть (+23%), а в среднем исполнители могли рассчитывать на 55 831 руб./мес. за подработку. На этом фоне все более заметную роль играет формат самозанятости: исполнители самостоятельно выбирают график, количество и формат смен, подстраивая занятость под свои приоритеты — для бизнеса это, прежде всего, более гибкое планирование ресурсов и оперативное закрытие задач, для исполнителей — удобство и быстрота выплат», — рассказал директор сервиса о поиске подработки Сергей Яськин.

