В России ужесточили правила перевозки детей

С 1 сентября в России запрещены бескаркасные кресла и адаптеры

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения в ПДД, полностью запрещающие перевозку детей без сертифицированных автокресел или бустеров, сообщает ТАСС .

Под запрет попадают все виды бескаркасных устройств — адаптеры, тканевые лямки и другие аналогичные приспособления, не прошедшие краш-тесты. Для физических лиц штраф составит 3 тысячи рублей, для юридических (включая таксопарки) — до 100 тысяч рублей.

Инициатива направлена на предотвращение трагических случаев: как пояснила депутат Татьяна Буцкая, псевдокресла часто не выдерживают нагрузки при авариях или резком торможении, приводя к смещению ремней безопасности в область шеи или живота ребенка. Это может вызвать удушье, повреждения внутренних органов или внутреннее кровотечение.

Новые правила обязывают использовать только устройства, соответствующие строгим стандартам безопасности и адаптированные под рост и вес ребенка. Водителям такси рекомендовано отказаться от услуг компаний, нарушающих требования, а родителям — проверять наличие сертифицированных кресел перед поездками.