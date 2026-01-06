В России с 9 января начнут штрафовать за тонировку на любых машинах

В России ужесточат штрафы за неправильную тонировку для автомобилей

С пятницы, 9 января 2026 года, в России вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят штрафовать за нарушение правил тонировки стекол владельцев любых транспортных средств, включая временно ввезенные на территорию страны. Об этом ТАСС сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Как пояснил эксперт, ранее действовавший Технический регламент Таможенного союза не распространялся на автомобили, ввезенные из стран, не входящих в ЕАЭС, что создавало правовой пробел.

Теперь при временном ввозе транспортных средств необходимо будет руководствоваться «Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации». Таким образом, все автомобили на территории России, независимо от их происхождения, должны будут соответствовать единым нормам светопропускания стекол.

Штраф за нарушение остается на прежнем уровне — 500 рублей.

