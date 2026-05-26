Ученые выявили эффект следования за незнакомцем в толпе

Психологи объяснили, почему люди копируют маршрут впереди идущих в толпе

Исследователи из Нидерландов обнаружили, что пешеходы часто повторяют маршрут незнакомца впереди, даже если путь становится длиннее. Специалисты объяснили, с чем связан этот механизм, сообщает «Вечерняя Москва» .

Специалисты Технологического университета Эйндховена проанализировали данные системы отслеживания на центральном вокзале за три года и изучили около 100 тысяч маршрутов одиночных пассажиров. Они обнаружили «эффект следования за незнакомцем»: человек склонен выбирать тот же путь, что и впереди идущий, даже если он менее удобен.

По данным ученых, такой выбор запускает «лавину», формируя устойчивые потоки внутри толпы. Компьютерное моделирование подтвердило выводы. В статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences отмечается, что кратковременные взаимодействия незнакомых людей способны существенно влиять на движение пешеходов и важны для городского планирования.

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что в незнакомой обстановке у человека срабатывает инстинктивный паттерн «следование за вожаком стаи».

«Когда человек оказывается в новой или малознакомой для себя ситуации... проявляется паттерн "следование за вожаком стаи"», — рассказала психолог.

По словам психиатра Алексея Вилкова, если человек сомневается в выборе маршрута, мозг воспринимает действия другого как правильные и запускает механизм повторения, который со временем закрепляется как условный рефлекс.

