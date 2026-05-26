Экскурсоводы рассказали о деталях захоронений Хрущева, Ельцина и Жириновского

На Новодевичьем кладбище в Москве покоятся лидеры СССР и России. У могилы Никиты Хрущева оставляют кукурузу, а у памятника Владимиру Жириновскому всегда лежат цветы, сообщает kp.ru .

Новодевичье кладбище, основанное в XVI веке, со временем стало местом захоронения государственных деятелей. Первым главой государства, похороненным здесь, стал Никита Хрущев — единственный лидер СССР, покинувший пост при жизни и не погребенный у Кремлевской стены.

Хрущев умер 11 сентября 1971 года после трех инфарктов. Памятник по просьбе семьи создал Эрнст Неизвестный. Монумент выполнен из черного гранита и белого мрамора, в центре — каменная голова политика. По словам экскурсоводов, на могиле часто оставляют початки кукурузы — отсылку к кампании 1955 года.

Михаил Горбачев, возглавивший СССР в 1985 году, умер 30 августа 2022 года. На участке установлена плита с надписью «Горбачевы» и скульптура, появившаяся после смерти Раисы Горбачевой в 1999 году.

Борис Ельцин, первый президент России, скончался 23 апреля 2007 года. Его могилу украшает памятник в виде развевающегося флага России.

Виктор Черномырдин, премьер-министр в 1992–1998 годах, умер 3 ноября 2010 года. На его могиле установлен православный крест.

Владимир Жириновский, многолетний лидер ЛДПР, умер 6 апреля 2022 года. Он изображен на памятнике в полный рост, а на плите высечена фраза: «...Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям». У памятника всегда много цветов.

