В России резко подорожали услуги шиномонтажа

На 16% подорожали услуги шиномонтажа в России. Одна из причин роста цен — увеличение числа водителей кроссоверов с большим диаметром дисков, сообщает Baza .

На сегодняшний день наиболее популярны услуги по смене колес размерами 17–19 дюймов.

Согласно данным аналитиков «Чек Индекса», для замены летней резины на зимнюю в этом сезоне потребуется около 3 тыс. рублей, а услуги мойки автомобиля обойдутся не менее чем в 1,3 тыс. рублей. Жителям Москвы и Петербурга придется потратить больше — 3740 и 3240 рублей соответственно.

Спрос на обе услуги продолжает расти. Эксперты считают, что это связано с холодной осенью. При этом автолюбители стали реже покупать новую резину, предпочитая переобувать своих железных коней в старую.

