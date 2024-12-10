В России растут объемы производства базовых синтетических масел

Российская компонентная база стала основой полного цикла выпуска современных индустриальных и автомобильных масел. Необходимую синтетику выпускают на комплексе гидроизодепарафинизации (ГИДП) Омского завода смазочных материалов. После ввода ГИДП в эксплуатацию по итогам 9 месяцев текущего года втрое вырос объем производства базовых компонентов синтетических масел для широкого спектра промышленной и автомобильной и техники, сообщила пресс-служба «Газпром нефти».

ГИДП, являющийся уникальным для отечественной переработки комплексом, для производства масел может работать на всех видах нефтяного сырья. Выпуск продукции в соответствии с мировыми стандартами качества обеспечивается за счет трехступенчатой технологической схемы.

Во время процесса гидроизодепарафинизации происходит химическая реакция, благодаря которой молекулярная структура базового масла улучшается под воздействием водорода. Также возрастают и ключевые свойства синтетического компонента. На произведенной ГИДП основе создают все типы индустриальных, трансмиссионных и моторных масел с высокими эксплуатационными характеристиками, включая стойкость к окислению, высокий индекс вязкости и низкую температуру застывания.

«Для обеспечения внутреннего рынка современной продукцией мы планомерно расширяем ассортимент и объем выпуска смазочных материалов. В первую очередь, за счет новых премиальных синтетических масел для всех типов транспорта, оборудования и техники. Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов — ГИПД — мощностью более 220 тыс. т базовых масел в год», — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.