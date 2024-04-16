В России продолжает расти количество электромобилей

Рынок электромобилей в России не стоит на месте — за последние полгода он вырос в 1,5 раза. Только по итогам февраля 2024 года было продано 1905 электрокаров — это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИАМО генеральный директор компании Stekbike Илья Сильницкий.

«В марте 2024 года в России было продано 2499 новых электрокаров, а это в 3,5 раза больше, чем год назад. Всего за первый квартал 2024 года в России было реализовано 5 889 новых электромобилей, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Сильницкий.

На 1 января этого года по дорогам России ездило 39,1 тыс. электромобилей — это всего 0,1% от общего числа автомобилей. Однако динамика показывает устойчивое развитие рынка электротранспорта.

«Если смотреть на статистику по маркам, то рекордсменом стали электрокары Zeekr. За март было продано 1216 единиц этой марки или около половины (48,7%) от общего количества проданных машин», — добавил эксперт.

На втором месте оказались электрокары Volkswagen (269 единиц), на третьем — Tesla (152 единицы). В пятерку вошли также Avatr (140 единиц) и отечественный бренд Evolute (138 единиц). При этом доля проданных электрокаров продолжает увеличиваться — в марте 2024 года она выросла до 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.