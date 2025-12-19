В России презентовали новый поезд «Красная стрела»

Теперь пассажиры смогут путешествовать по стране с повышенным уровнем удобства. Обновленные вагоны отличаются увеличенной длиной и шириной, при этом каждый из них оборудован индивидуальной душевой кабиной.

Купе получили богатое оснащение современными удобствами. Среди них — системы климат-контроля, персональные сейфы, USB-разъемы, беспроводная зарядка для гаджетов и множество других полезных опций.

Разработчики позаботились о разных категориях пассажиров. Для юных путешественников предусмотрены специальные детские купе с тематическим оформлением, а в служебном вагоне размещены два купе, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Впервые за долгие годы состав получил обновленную цветовую схему. Внешний вид поезда претерпел изменения после продолжительного периода без обновлений.

Специалисты отмечают, что последний раз дизайн менялся очень давно. Пассажиры теперь могут видеть состав в совершенно ином оформлении. Обновление внешнего облика стало заметным событием для железнодорожного транспорта. Такие изменения происходят нечасто и привлекают внимание общественности.

