В России предложили привязать штрафы за парковку к доходам граждан

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил изменить систему штрафов за неоплаченную парковку. Он заявил, что размер взыскания должен зависеть от дохода гражданина, а сам штраф — быть единым для всей страны, сообщает ТАСС .

Он назвал несправедливым московский штраф в 5 тысяч рублей, отметив, что он сильно высок и служит скорее для пополнения бюджета.

Общественник также поддержал идею повсеместного введения постоплаты парковки. По его мнению, у автомобилистов должна быть возможность оплатить стоянку в течение суток, чтобы им не приходилось отвлекаться за рулем.

Также Гриб предложил устанавливать размер дорожных штрафов в зависимости от количества нарушений, совершенных в течение года, с ежегодным обнулением этого показателя. Он также призвал вернуть скидку 50% за быструю оплату штрафов, которая с января 2025 года была сокращена до 25%.

