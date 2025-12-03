В России планируют в два раза повысить проезд по системе «Платон»

В России постепенно прекратится действие снижающего коэффициента, который в настоящее время предусмотрен системой «Платон». В дальнейшем специалисты планируют поэтапно повысить тарифы, сообщает inkazan.ru .

«Платон» станет дороже

Снижающий коэффициент, используемый при расчете платы за проезд грузовиков в системе «Платон», будет постепенно отменен. Об этом официально заявила пресс-служба Министерства транспорта.

На текущий момент коэффициент равен 0,51, и фактическая стоимость проезда составляет 3,34 рубля за километр. С начала марта 2026 года коэффициент поднимется до 0,75, а с начала февраля 2028 года вовсе будет упразднен. В 2026 году плата составит 5,1 рубля за 1 км.

По данным ассоциации «АвтоГрузЭкс», логистические издержки составляют от 2% до 16% в конечной цене продукции. Таким образом, отмена снижающего коэффициента в системе «Платон» может спровоцировать рост цен на широкий спектр потребительских товаров и повлиять на общую инфляцию.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова, что изначально целью системы был сбор средств для ремонта и строительства дорог. В настоящее время система также предоставляет Министерству транспорта важные данные о загруженности дорог и структуре грузоперевозок, что помогает в разработке обоснованных планов развития дорожной инфраструктуры и прокладке новых маршрутов.

Борисова подчеркнула, что отмена снижающего коэффициента приведет к увеличению стоимости проезда на 47%, что существенно повлияет на стоимость логистических услуг, особенно при дальних перевозках.

В то же время, эксперт полагает, что некоторые компании могут изменить маршруты доставки, чтобы объехать федеральные трассы, где действует система «Платон». Это частично компенсирует увеличение стоимости их услуг, пока эта система не будет внедрена на региональных и муниципальных дорогах.

Невыгодно, но с новыми дорогами

На этапе внедрения системы перевозчики активно протестовали — именно после этого был введен снижающий коэффициент. Тогда глава республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркивал необходимость переориентации грузоперевозок с автомобильного транспорта на железнодорожный. При этом он активно поддерживал систему «Платон».

«Платон» — это государственная система взимания платы с владельцев грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн за использование федеральных автодорог России.

