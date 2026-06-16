В России начал действовать стандарт для ИИ-контроля водителей

В России 15 июня вступил в силу предварительный стандарт для систем контроля состояния водителя на базе искусственного интеллекта, сообщает «Вечерняя Москва» .

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что документ позволит протестировать ИИ в сфере безопасности дорожного движения. Системы смогут оценивать состояние водителя, включая частоту зевков и наклон головы.

«Предполагается, что водитель самостоятельно сможет устанавливать искусственный интеллект в транспортное средство, что позволит контролировать состояние человека. Если оно оценивается как неудовлетворительное, ИИ сможет предпринимать определенные действия для повышения безопасности на дороге, например, самостоятельно включить круиз-контроль или остановить машину», — пояснил Воропаев.

Эксперт уточнил, что стандарт не вводит обязательную установку таких систем для всех автомобилистов.

«Он лишь обозначает определенные требования, связанные с режимом работы ИИ. То есть если человек в индивидуальном порядке решит установить такую систему в свое транспортное средство, она должна будет работать в соответствии со стандартами. Но принудительно использовать ее не заставят», — отметил Воропаев.

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