В России могут снизить требования к тонировке автомобилей

В России могут снизить требования к тонировке боковых окон автомобилей

В России могут снизить требования к тонировке боковых окон автомобилей до 50 процентов светопропускания, пишет ТАСС .

В Госдуму внесли законопроект, по которому водителя автомобиля смогут оштрафовать за совсем «глухую» тонировку.

В документе указано, отмечается, что штрафы за тонировку часто используются сотрудниками автоинспекции в качестве «благодатной почвы для злоупотреблений». Кроме этого, затемненные стекла защищают глава водителя от солнца и помогают поддерживать комфортную температуру в салоне.

Сейчас ГОСТ требует 70% светопропускания ветрового стекла, за нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.