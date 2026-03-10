В России маткапитал предложили разрешить тратить на отечественные автомобили

Депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, разрешающий многодетным семьям направлять материнский капитал на покупку нового отечественного автомобиля. Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник, сообщает РИА Новости .

В пояснительной записке отмечается, что приобретение автомобиля предлагается закрепить как дополнительную меру господдержки семей с детьми. Законопроект позволит семьям с двумя и более детьми направлять средства маткапитала на покрытие части расходов при покупке нового российского автомобиля.

Автомобиль должен оформляться в общую собственность детей. В случае его продажи в течение трех лет средства маткапитала придется вернуть государству. Стоимость машины не должна превышать двух миллионов рублей, а мощность двигателя — 125 лошадиных сил.

При этом в ряде регионов России семьи уже могут направлять средства регионального материнского капитала на покупку автомобиля.

