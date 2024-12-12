В России изменят правила перевозки животных в поездах дальнего следования

В России добавят новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Они вступят в силу с 1 января 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» Станислава Зотина.

Новыми правилами предусматривается бесплатное оформление перевозочного документа на животное при выкупе всего купе. Кроме того, разрешат провоз животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе.

Зотин напомнил, что раньше владельцы животных должны были выкупать четыре места в купе, чтобы провести питомца в вагонах повышенной комфортности. Так, например, было и с фирменным поездом № 104 Москва-Адлер. По данному вопросу поступало множество обращений от пассажиров. Все они были рассмотрены.

Теперь владельцы кошек и собак смогут отдельно оплатить квитанцию только на животное, не выкупая все купе. Эта мера позволит пассажирам сэкономить, а перевозчику — избежать дефицита мест.

Ранее в РЖД высказались об идее запретить алкоголь в поездах дальнего следования. Вопрос проработают вместе с экспертами.