В РЖД высказались об идее запретить алкоголь в поездах дальнего следования

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«Российские железные дороги» (РЖД) рассмотрят запрет употребления алкоголя для пассажиров поездов дальнего следования. Вопрос проработают вместе с экспертами, заявил заместитель главы компании Иван Колесников, сообщает ТАСС .

При обсуждении запрета в РЖД сначала соберут мнения разных сторон. После этого будет вынесено решение.

Колесников добавил, что у принятых решений всегда имеется вариативность.

Ранее голый пассажир устроил дебош в поезде Москва-Брянск. Он не соглашался надевать на себя одежду, несмотря на просьбы проводника.