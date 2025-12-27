В Росавиации уточнили ситуация с рейсами в московских аэропортах

На фоне временных ограничений использования воздушного пространства аэропорты московского региона работают в особом режиме, сообщили в пресс-службе Росавиации .

Воздушные гавани Домодедово и Жуковский функционируют штатно, выполняя полеты по расписанию. Международные аэропорты Шереметьево и Внуково осуществляют прием и отправку воздушных судов в соответствии с корректировками, согласованными с уполномоченными органами.

Обстановка в пассажирских терминалах сохраняется спокойной и контролируемой. Для обеспечения комфорта путешественников на базе аэровокзалов развернуты нестационарные средства размещения, включая спальные места, организованы пункты с неограниченным бесплатным доступом к питьевой воде. Специалисты Росавиации и подведомственной ей Госкорпорации по организации воздушного движения ведут постоянный мониторинг оперативной обстановки, координируя работу всех служб.

В соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП-82) авиакомпании обязаны предоставлять полный комплекс услуг пассажирам задержанных рейсов, включая обеспечение горячим питанием, напитками и при необходимости размещение в гостинице.

Для отслеживания статуса своего рейса пассажирам рекомендуется пользоваться официальными онлайн-табло аэропортов и обращаться в службы поддержки своих перевозчиков.

