В ряде российских аэропортов ввели временные ограничения

сегодня в 02:57

В аэропортах Калуги («Грабцево»), Пензы, Пскова, Саратова («Гагарин») и Ульяновска («Баратаевка») введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как уточнили в пресс-службе Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области введен план «Ковер», действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

