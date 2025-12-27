В РФ запретили сайты, продававшие пропуска для передвижения грузовиков по Москве
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В России ввели запрет на сайты, предлагающие приобрести разрешения для беспрепятственного проезда грузовиков по столице, сообщает Baza.
Три сайта предлагали приобрести абонементы для проезда большегрузов по территориям с ограниченным доступом — в пределах МКАД, ТТК и Садового кольца. Стоимость абонементов составляла от 3 до 22 тыс. рублей.
Ресурсы фактически рекламировали услуги, которые можно было получить бесплатно. Также это создавало риски и нарушало закон, так как пропуска можно было оформить на неподходящий транспорт с использованием поддельных документов. Это могло быть использовано террористами.
Информацию на этих сайтах суд признал запрещенной к распространению.
