В РФ запретили сайты, продававшие пропуска для передвижения грузовиков по Москве

В России ввели запрет на сайты, предлагающие приобрести разрешения для беспрепятственного проезда грузовиков по столице, сообщает Baza .

Три сайта предлагали приобрести абонементы для проезда большегрузов по территориям с ограниченным доступом — в пределах МКАД, ТТК и Садового кольца. Стоимость абонементов составляла от 3 до 22 тыс. рублей.

Ресурсы фактически рекламировали услуги, которые можно было получить бесплатно. Также это создавало риски и нарушало закон, так как пропуска можно было оформить на неподходящий транспорт с использованием поддельных документов. Это могло быть использовано террористами.

Информацию на этих сайтах суд признал запрещенной к распространению.

