В РФ убрали ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) из списка обязательных документов при госрегистрации транспорта. Документ опубликован на портале правовой информации.

Нововведения относятся к постановке транспорта на госучет и перерегистрации, связанной со сменой владельца.

Кроме того, теперь водители могут при продаже сразу снимать авто с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство, как это было ранее. Прежний владелец получает право заявить о прекращении госучета машины после продажи, если договор заключали через «Госуслуги» или заверяли у нотариуса.

Также государственный учет прекращается по заявлению владельца в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного транспортного средства.

Новый закон начнет действовать с 1 марта 2025 года.