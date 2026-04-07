В РФ оформили патент на пассажирский самолет со сниженным уровнем шума
В России запатентовали сверхзвуковой пассажирский самолет с пониженным уровнем шума. Патент получил НИЦ «Институт имени Жуковского», сообщает ТАСС.
Разработка направлена на создание судна, которое сможет летать на сверхзвуковой скорости, но при этом создавать меньше шума при звуковом ударе и вблизи аэропортов. Крейсерская скорость нового самолета составит 1,7 Маха, а уровень громкости звукового удара — около 95 децибел.
Создание такого самолета остается актуальной задачей из-за необходимости ускорять транспортное сообщение. При этом лайнер должен быть экономичным, дальним, малошумным и не создавать громких звуковых ударов.
В патенте описано несколько технических решений для достижения нужных характеристик: стреловидное крыло, мотогондола с силовой установкой, надкрыльевые воздухозаборники и другие элементы.
