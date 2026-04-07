В РФ оформили патент на пассажирский самолет со сниженным уровнем шума

Разработка направлена на создание судна, которое сможет летать на сверхзвуковой скорости, но при этом создавать меньше шума при звуковом ударе и вблизи аэропортов. Крейсерская скорость нового самолета составит 1,7 Маха, а уровень громкости звукового удара — около 95 децибел.

Создание такого самолета остается актуальной задачей из-за необходимости ускорять транспортное сообщение. При этом лайнер должен быть экономичным, дальним, малошумным и не создавать громких звуковых ударов.

В патенте описано несколько технических решений для достижения нужных характеристик: стреловидное крыло, мотогондола с силовой установкой, надкрыльевые воздухозаборники и другие элементы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.