В Реутове заменят почти 7 км теплосетей

На «Часе ЖКХ» в администрации Реутова обсудили качество уборки и реконструкцию теплосетей. Так, в округе заменят почти 7 км теплосетей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Представители предприятий по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству рассказали об уборке дворовых территорий в новогодние праздники и в январе нового года. Так, в городе ежедневно с семи утра работают 192 дворника и 28 тракторов с отвалами и щетками. Периодичность выхода на уборку территории контролируется системой ГЛОНАСС. С начала зимнего сезона вывезено уже 3 420 куб. м снега.

Первый замглавы Реутова Алексей Ковязин обратил внимание специалистов сферы благоустройства и ЖКХ на перепады температур и поручил оперативно реагировать на возникающий из-за этого гололед.

Особое внимание уделили реконструкции теплосетей в южной части Реутова, которая начнется в апреле. Замене подлежат около 7 км теплотрассы, капитально отремонтируют две котельные и водозаборный узел.

Было решено в деталях обсудить с подрядчиками все этапы реконструкции, пригласив их на отдельное совещание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.