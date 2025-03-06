В Реутове вновь запустили укороченный маршрут общественного транспорта

По многочисленным просьбам горожан Минтранс Подмосковья запустил укороченные рейсы в микрорайоны 6 и 6А городского округа Реутов. Ранее здесь курсировал дублирующий маршрут 533к, который обслуживал перевозчик ООО «Авто Кольцо». Но из-за многочисленных нарушений договорные отношения с ним были прекращены, и на линию вышли автобусы «Мострансавто», сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас схема движения маршрута № 533к, которая обслуживает микрорайон 6А, работает в тестовом режиме — на нее поставили один автобус, который делает рейсы в часы пик: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Особенность данной схемы в том, что он собирает пассажиров только с двух микрорайонов и отвозит их до станции метро Новогиреево и обратно.

В течение ближайших дней перевозчик оценит пассажиропоток и примет решение о выпуске дополнительных машин, чтобы полностью удовлетворить потребность жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.