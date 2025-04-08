В Реутове пустят дополнительные автобусы на Пасху

В городском округе Реутов будет организовано дополнительное транспортное сообщение в связи с проведением праздничных мероприятий 20 и 27 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В частности, будет увеличен выпуск автобусов на маршруте 25к «Реутово — Балашиха (Новский квартал)»: на линию выйдут 2 малых и 2 больших автобуса. Интервал движения в период с 07:00 до 14:00 сократят до 30 минут, а все рейсы продлят до Новского кладбища. Это поможет обеспечить горожанам удобный доступ к отдаленным местам.

Помимо транспортных изменений, в Реутове проведут благоустройство: высадят деревья, приведут в порядок малые архитектурные формы, а также выполнят покраску и мойку городских объектов.

Администрация призывает жителей заранее планировать поездки и учитывать изменения в работе общественного транспорта, чтобы праздничные дни прошли комфортно и без лишних затруднений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.