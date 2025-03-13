В Реутове проведена промывка дорог и хвойных деревьев

В городском округе Реутов начались сезонные работы по благоустройству. Благодаря ранней весне и отсутствию снега городские службы смогли приступить к ним почти на месяц раньше обычного, сообщает пресс-служба администрации округа.

В первую очередь коммунальщики убрали скопившийся за зиму мусор и подмели дороги и тротуары. А в среду, 12 марта, начали промывать улицы. За первый день дорожные службы обработали все дороги в городе. В общей сложности это 36 километров «по оси». Но с учетом того, что каждую дорогу поливальные машины проходят как минимум дважды, их пробег составит не менее 72 километров. Об этом рассказал глава городского округа Филипп Науменков в своем телеграм-канале.

Кроме того, в минувшие выходные была проведена промывка хвойных деревьев на улице Победы. Эти деревья расположены вблизи проезжей части, поэтому их регулярная очистка особенно важна: она помогает удалить осевшую пыль и сохранить здоровье растений.

Городские службы продолжают работы по благоустройству, чтобы сделать Реутов еще более чистым и комфортным для жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.