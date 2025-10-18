В Реутове прошел мастер-класс для юных пешеходов с участием сотрудников Госавтоинспекции

В Реутове прошел мастер-класс с участием сотрудников Госавтоинспекции для юных пешеходов Сотрудники Госавтоинспекции и представители Союза БДД провели обучающий семинар «Стань заметней на дороге» для воспитанников Дошкольного отделения СОШ № 7, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках проведения социального раунда «Засветись!» ребятам напомнили о ПДД и показали, как создавать световозвращающие элементы. Главной идеей социального раунда «Засветись!» является напоминание малышам и их родителям о правилах безопасности на дороге, а также ношении световозвращающих элементов.

По окончании мероприятия всем участникам были вручены светоотражающие браслеты и брелоки. Каждый сезон сотрудники Госавтоинспекции проводят для детей занятия по воспитанию дорожной грамотности. В июне в автогородке Центрального парка инспекторы ДПС провели интерактивный урок, посвященный поведению на дороге во время летних каникул.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.