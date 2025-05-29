В Реутове появятся 5 новых светофоров

В Реутове продолжается реализация масштабных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Заместитель главы города Евгений Бекяшов провел рабочее совещание, на котором обсудили план установки новых объектов и технических решений для организации безопасного движения, особенно вблизи образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отметил Евгений Бекяшов, в этом году в Реутове появятся пять новых светофоров. Один из них установят на пересечении улиц Ленина и Дзержинского — это оживленный перекресток с интенсивным движением.

Новый светофор позволит более четко регулировать потоки транспорта и обеспечит безопасный переход для пешеходов. Пешеходные светофоры также появятся по адресам: улица Октября, дом 52, улица Кирова, дом 15, улица Котовского, дом 8, а также на проспекте Мира, дом 4В. Установка этих устройств особенно важна в районах с активным движением и высокой концентрацией пешеходов, включая семьи с детьми.

Дополнительно на улицах Некрасова, дом № 15, Советской, дом № 11 и Октября, дом № 52 будут установлены перильные ограждения, направляющие пешеходные потоки и препятствующие выходу на проезжую часть в неположенных местах. Подобные меры позволяют дисциплинировать участников дорожного движения и создают упорядоченную среду. На наиболее загруженных пешеходных переходах обустроят искусственные дорожные неровности, так называемые «лежачие полицейские». Они появятся на улицах: Октября, дома № 48 и 52, Транспортной, дом № 27, Котовского, дом № 8, Дзержинского, вл. 9, Ленина, дом № 10, проспекте Мира, дом № 4В, а также дополнительно на Дзержинского, дом № 7 и Садовом проезде, дом № 7.

Эти меры позволяют искусственно снижать скорость транспорта, особенно вблизи школ и детских садов. Особое внимание уделено повышению видимости пешеходов в темное время суток — на переходах установят горизонтальную LED-подсветку. Она появится по адресам: улицы Кирова, дом № 15, Котовского, дом № 8, Транспортная, дом № 27, Октября, дома № 48, 11 и 8, проспект Мира, дом № 4В, а также на Юбилейном проспекте, дома № 2А, 36, 37, 43.

Все запланированные меры формируют более безопасную, понятную и комфортную дорожную среду для жителей и гостей Реутова. Администрация города призывает всех участников движения быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.