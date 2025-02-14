В Реутове планируют отремонтировать около 1,5 км участков дорог

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Реутов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме «Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории в г. о. Реутов» по адресам: Московская область, г. Реутов, ул. Молодежная и ул. Дзержинского.

В ходе выполнения работ в 2025 году планируется отремонтировать около 1,5 км участков дорог.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.