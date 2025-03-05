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В Реутове обустроят новые съезды на МКАД

Масштабная реконструкция МКАД затронет северную часть Реутова. Здесь будут обновлены съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы в местах пересечения кольцевой дороги с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и ул. Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В целом проектом предусматривается строительство и реконструкция 5,5 км дорог. Сюда входит строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3 километров, а также работы по реконструкции существующих и возведению новых съездов. Сейчас на объекте идут мероприятия подготовительного этапа.

Начало строительных работ запланировано на текущий год, а завершение – на 2027 год. Реализация данного проекта улучшит транспортное обслуживание этих территорий.

Изменения схемы движения неоднократно обсуждалась с жителями Реутова. Горожане вносили свои предложения в проект, чтобы в результате реконструкции въезд и выезд в город не были затруднены. Все предложения были учтены разработчиками.

В частности, предусмотрен заезд на ул. Некрасова с Ивановского моста через кольцевое движение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.