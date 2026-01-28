В Реутове обеспечили бесперебойное движение электричек во время снегопада

В Реутове бригады коммунальных и транспортных служб круглосуточно очищают железнодорожную станцию и прилегающие территории, чтобы пригородные поезда следовали по расписанию даже в условиях сильного снегопада.

В Подмосковье продолжаются обильные снегопады: за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. На железнодорожной станции Реутово с раннего утра и до позднего вечера рабочие очищают пассажирские платформы, пешеходные переходы, подходы к станции и железнодорожные пути.

Особое внимание уделяется контактному рельсу и стрелочным переводам, от которых зависит движение поездов. Благодаря этим мерам пригородные электрички на участке следуют практически по расписанию. Пассажиры отмечают, что платформы и ступени своевременно очищаются и посыпаются противогололедными материалами, что обеспечивает безопасность передвижения.

Оперативная работа стала возможной благодаря скоординированным действиям персонала Московско-Курского региона Московской железной дороги и подрядных организаций. Для уборки снега используются как современная техника, так и ручной инструмент. Работы будут продолжаться круглосуточно, чтобы жители Реутова и окрестностей могли безопасно добираться до Москвы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.