В Реутове модернизировали автобусную остановку на Советской улице

На улице Советской, 7 в Реутове завершается обновление автобусной остановки. Ранее здесь находился нестационарный торговый объект, который не соответствовал современным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Палатку уже демонтировали и установили новый остановочный павильон. Он полностью отвечает стандартам комфорта и безопасности. Сейчас специалисты проводят замену плиточного покрытия. Все работы планируют завершить до конца недели.

«Палатка была установлена без соответствующих разрешений. Кроме этого, она портит облик города. Сейчас в городе достаточно стационарных торговых площадей, чтобы полностью обеспечить потребности жителей и предпринимателей», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы Реутова Вячеслав Ивлев.

Работы проводятся в рамках программы по благоустройству городской среды. В этом году уже ликвидировано 8 таких конструкций, а до конца года планируется убрать еще более 20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.