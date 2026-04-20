В Реутове досрочно завершили ремонт улицы Октября

Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 17:34

В Реутове 19 апреля завершили ремонт участка улицы Октября от улицы Молодежной до улицы Южной рядом с ТЦ «Экватор». Работы выполнили почти на полтора месяца раньше срока в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновление затронуло участок протяженностью 0,869 км общей площадью более 14 тыс. квадратных метров. Изначально приступить к работам планировали 15 апреля, а завершить — 6 июня 2026 года. Однако подрядчик начал ремонт 3 апреля и полностью выполнил его к 19 апреля.

В ходе работ заменили дорожные и тротуарные бортовые камни, отремонтировали существующие пешеходные зоны и обустроили новый тротуар. Также специалисты полностью обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части, включая заездные карманы и парковочные пространства.

В администрации отметили, что обновление улицы Октября повысит безопасность и пропускную способность дороги, а также улучшит условия для пешеходов. Проект стал частью программы по развитию транспортной инфраструктуры наукограда.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.