На железной дороге в Дмитрове провели рейд по безопасности

В Дмитровском городском округе прошло очередное мероприятие по усилению контроля на железнодорожной инфраструктуре. Жителям напомнили о правилах безопасности, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках безопасности на железной дороге сотрудниками администрации и Линейного отдела полиции на железнодорожной станции Дмитров линейного отдела МВД России на станции Москва-Савеловская 20 ноября проведен рейд с целью предупреждения травмирования граждан на станции Дмитров. Участники рейдов в ходе профилактических мероприятий проводят беседы с людьми разных возрастов, раздают листовки, в некоторых случаях останавливают нарушителей. Небольшие информационные брошюры и флаеры содержат главные правила, чтобы предостеречь от смертельных случаев и травм на ж/д объектах.

«Профилактические рейды стабильно повышают информированность среди жителей, особое внимание уделяется несовершеннолетним», — отмечает заместитель главы Дмитровского городского округа Михаил Жуков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело - с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение - систему «Безопасный регион», - подчеркнул Воробьев.