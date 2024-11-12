В Раменском завершили укладку асфальта на путепроводе в районе платформы Быково

В Раменском округе завершили укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части строящегося путепровода в районе платформы Быково. Путепровод строится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

До конца ноября планируется выполнить укладку асфальта на кольцевых развязках со стороны Южного проспекта и ул. Леволинейной. Также в ближайшее время строители проведут технические испытания металлической части пролета путепровода. Открыть движение по путепроводу планируется в конце 2024 года.

Испытания под нагрузкой будут проводиться для контроля состояния главных несущих элементов путепровода, их соответствия проектным параметрам и расчетам, а также оценки возможности дальнейшей безотказной эксплуатации искусственного сооружения.

Новый путепровод разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность Раменского округа, ликвидация железнодорожного переезда обеспечит безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД и избавит водителей от необходимости простаивать в заторах.

В рамках проекта будет построена транспортная развязка длиной 1,2 км, включающая двухполосный 382-метровый путепровод со съездами и заездами со стороны Южного проспекта в п. Удельная и ул. Леволинейной в п. Быково. Также построят подземный пешеходный переход длиной 140 м, который будет оборудован с учетом доступа маломобильных граждан, устроят пешеходную зону, установят шумозащитные экраны и наружное освещение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.